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HDP önündeki evlat nöbetine 7 aile daha katıldı

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 7 aile daha katıldı.

HDP önündeki evlat nöbetine 7 aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 7 aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 199. gününde Muş’tan gelen Muazzez Yıldız, 2015 yılında lise iki sınıf öğrencisiyken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Muhammet Furkan, Emine İçten Diyarbakır Sur’da 5 yıl önce kandırılan oğlu Harun İçten, Adıyaman’dan Naile Aykut Gaziantep’e işe gideceğim deyip iki yıldır haber alamadığı oğlu İsmail Aykut, Şırnak'ın Uludere ilçesinden Naime Bayram 5 yıl önce evden çıkıp haber alamadığı oğlu Bedran Bayram, Narin Yıldırım 5 yıl önce lise öğrencisiyken kandırılarak götürülen oğlu Tekin Yıldırım, Miryam Bayram 5 yıl önce kandırılan oğlu Abbas Bayram ve Muş’tan gelen Şahinaz Özcan 3 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Atilla Özcan için HDP Diyarbakır il binasına gelerek oturma eylemine dahil oldu.

Muazzez Yıldız, 2015’te lise ikinci sınıf öğrencisi olan oğlu Muhammed Furkan için geldiğini söyledi. Yıldız, "Sabah okula gitti bir daha eve gelmedi. Onu merak ediyoruz. Bizi görüyorsa dönsün, 5 yıl oldu. Aileler ümit oldu, buradaki aileler kavuşunca belki bir ümit olur da bizimki de görüp gelir. Eylemime devam edeceğim. Oğlum dönene kadar, ne olursa olsun onu arayacağım. Sen gittiğin gün, bizim yüreğimize ateş düştü” dedi.
Diyarbakır Sur ilçesinden gelen Emine İçten ise oğlunun Sur olaylarında kaybolduğunu belirtti. İçten, “Harun, ne olursun 5 yıldır bir ben biliyorum çektiklerimi. Onun bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Bir gün Perşembe günü mezarlığa gidiyordum. Mezarlığa gittim, geldim ondan sonra oğlum yok evde. Gidiş o gidiş. HDP’liler götürmüş. Biz her zaman gezmişiz. Devlet kapısı olsun, biz her yere gezmişiz. Baktım aileler oturuyor dedim bende gidip oturayım. Çağrım olur, belki sesimiz duyar gelir" diye konuştu.

"Oğlumu kandırdılar"
Adıyaman’dan gelen Naile Aykut da oğlunun iki sene önce Gaziantep’e çalışmaya gittiğini ve orada kaybolduğunu aktardı. Aykut, "Ne bir telefon ne de bir haber aldık. Oğlumu kandırdılar aileleri gördüm, dedim belki benim de oğlum gelir. Onun için geldim. İnşallah oğlumda gelir. Gelmeden ben buradan kalkmam” şeklinde konuştu.
Şırnak Uludere’den oğlu Bedran için gelen ve Kürtçe konuşan Naime Bayram, oğlunun gelmesini istediğini kaydetti. Bayram, “Oğlumu kandırdılar. Oğlum gelsin devlete teslim olsun, İnşallah bırakırlar. Evine gelsin, arkadaşları hepsi geldi. Gitmiş oraya bize göstermiyorlar. Oğlum gelmeden kalkmayacağım buradan. Peşini bırakmayacağım. İnşallah devlette onlara bir şey yapmayacak” dedi.
Şırnak Uludere’de 15 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Tekin Yıldırım için gelen anne Narin Yıldırım, oğlu için geldiğini, 5 yıl önce lise öğrencisiyken götürdüklerini ve HDP'nin oğlunu getirinceye kadar binanın önünden kalkmayacaklarını söyledi.
Şırnak Uludere’den gelen Miryam Bayram ise Kürtçe konuşarak oğlu Abbas Bayram’ın 18 yaşında 5 yıl önce arkadaşına gideceğini söyleyip evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını ifade etti. Bayram, "Kahvaltı yaptık sonra arkadaşına gideceğini söyledi. Çıktı bir daha haber alamadık. Hepimiz hastayız, perişanız. Oğlum gelsin devletine teslim olsun" çağrısında bulundu.
Muş'tan oğlu Atilla Özcan için gelen Şahinaz Özcan, Muş'ta 4 sene önce gittiğini ve haber alamadıklarını belirtti. HDP’ye gittiklerini ve oğlunun ifadesi alındıktan sonra bıraktıklarını aktaran anne Özcan, “Dedim siz bıraktıysanız eve gelirdi. Bırakmamışsınız ki eve gelmedi. Ondan sonra eve geldik. Bir daha da haber alamadık. Atilla, oğlum gel. Bu çadırın altında seni bekleyeceğim. Senin için buraya geldim. İnşallah bir sorunun yoktur. Aileleri görüp de geldim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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