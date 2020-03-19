Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına destek

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ıslık ve alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından Diyarbakır'da vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla destek veren vatandaşlar, uzun süre ışıklarını da kapatıp açtı. Sağlık çalışanlarına moral verilen kentte uzun süre alkış ve ıslık sesleri yankılandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU

2020-03-19 22:54:48



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