Otobüsten indirip kurşun yağdırdı, kurşunu bitince dipçikle saldırdı

Diyarbakır’da bir kişi, otobüste bulunan kayınbiraderini indirip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Kurşunu biten zanlı, hızını alamayarak yaraladığı şahsın kafasına dipçikle vurdu.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. iddiaya göre aralarında husumet bulunan kayınbiraderi Mahsun A.'yı takip etmeye başladı. Mahsun A.'nın otobüse bindiğini gören H.A., otobüsü durdurarak kayınbiraderinin inmesini istedi. H.A., Mahsun A. inmeyince yanında getirdiği pompalı tüfekle otobüs içindeki şahsa ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Mahsun A. yere düşerken, zanlı H.A. pompalı tüfekle ateş etmeye devam etti. Kurşununun bitmesi üzerine H.A., tüfeğin dipçiği ile Mahsun A.'nın kafasına vurmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan cep telefonu ile görüntü çekerken, bir yandan güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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