Başkan Karamehmetoğlu esnaf ve vatandaşlara eldiven dağıttı

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara eldiven ile maske dağıttı.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, maske ve eldiven dağıtma işlemine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Karamehmetoğlu, yaptıkları çalışmalarla vatandaşları koron virüs salgınına karşı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, “Halk sağlığı açısından her türlü çalışmayı yapıyoruz. Pazarlarımızda bugün eldiven ve maske dağıttık. Dezenfekte çalışmalarımızı sokaklarımızda, bankalarda, kamu kurumlarında, sağlık merkezlerimizde sürdürüyoruz. Bu işi ciddiye alıyoruz Çermik Belediyesi olarak ta bu işin üstesinden geleceğiz” dedi.

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