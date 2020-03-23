Başkan Karamehmetoğlu esnaf ve vatandaşlara eldiven dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Karamehmetoğlu esnaf ve vatandaşlara eldiven dağıttı

İHA

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara eldiven ile maske dağıttı.

Başkan Karamehmetoğlu esnaf ve vatandaşlara eldiven dağıttı

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara eldiven ile maske dağıttı.
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, maske ve eldiven dağıtma işlemine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Karamehmetoğlu, yaptıkları çalışmalarla vatandaşları koron virüs salgınına karşı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, “Halk sağlığı açısından her türlü çalışmayı yapıyoruz. Pazarlarımızda bugün eldiven ve maske dağıttık. Dezenfekte çalışmalarımızı sokaklarımızda, bankalarda, kamu kurumlarında, sağlık merkezlerimizde sürdürüyoruz. Bu işi ciddiye alıyoruz Çermik Belediyesi olarak ta bu işin üstesinden geleceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 kilo esrar ele ...
Çermik'te Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
YEREL HABERLER Çermik'te Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
YEREL HABERLER HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
Diyarbakır’da teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da teröristlere ait mühimmat ve yaşam ...
Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu
YEREL HABERLER Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel ...
4 yıl önceki konuşmasında erkek şiddetine dikkat çekmişti Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Mutlu Kaya’nın ablası Dilek Kaya’nın 4 yıl önceki konuşmaları ortaya çıktı Erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Dilek Kaya: “Sokaklarda olacağız, şiddete uğrayan bütün kadınları savunmak için önünüzde bulunacağız”
YEREL HABERLER 4 yıl önceki konuşmasında erkek şiddetine dikkat ...
HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı.
YEREL HABERLER HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı. ...
HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.
YEREL HABERLER HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı ...
(Görüntülü) Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek bitince tüfekle başına vurdu-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek ...
Kayınbiraderine oğlunu uyuşturucuya bulaştırdığı için kurşun yağdırmış
YEREL HABERLER Kayınbiraderine oğlunu uyuşturucuya bulaştırdığı için ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu
(Görüntülü) Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı ...
(Görüntülü) Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek bitince tüfekle başına vurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek ...
Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek bitince tüfekle başına vurdu
YEREL HABERLER Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek bitince ...
Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu
Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından ...
Yasak geldi sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Yasak geldi sokaklar boş kaldı
Otobüsten indirip kurşun yağdırdı, kurşunu bitince dipçikle saldırdı
YEREL HABERLER Otobüsten indirip kurşun yağdırdı, kurşunu bitince ...
Bağlar sokaklarında korona virüse karşı dezenfekte seferberliği
YEREL HABERLER Bağlar sokaklarında korona virüse karşı dezenfekte ...
Hastane kantininde sağlık personeline yiyecek ve içecekler 1 ay ücretsiz
YEREL HABERLER Hastane kantininde sağlık personeline yiyecek ve ...
Mutlu Kaya’nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Mutlu Kaya’nın ablası erkek arkadaşı tarafından ...
Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek
Diyarbakır'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 202'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 202'nci gününde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X