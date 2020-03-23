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HDP önündeki eylemde 203'üncü gün

DHA

HDP önündeki eylemde 203'üncü gün


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 203'üncü günde de devam etti. Bitlis´in Güroymak ilçesinden gelerek 2015'te kaçırılan oğlu Okan için oturma eylemini sürdüren Ekrem Gökkuş, oturma eyleminden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. Ben çocuğumu HDP´den istiyorum, nasıl götürmüşlerse öyle getirsinler" dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'NE OLURSA OLSUN EYLEMİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'
2015 yılında Ramazan Bayramı öncesinde pasta ve börek satarken 12 yaşında kaçırılan oğlu Okan için Bitlis´in Güroymak ilçesinden eşi Vecihe Gökkuş ile birlikte gelerek oturma eylemini sürdüren Ekrem Gökkuş, oturma eyleminden vazgeçmeyeceklerini söyledi. HDP'den oğlunu isteyen Gökkuş, şunları söyledi:
"203 gündür biz burada eylemimizi devam ettirdik, bundan sonra da devam ettireceğiz. Salgın hastalık var, ben 5 yıldır zaten hasta sayılırım oğlum kaçırıldığı için. O yüzden hastalık umurumuzda değil, ne olursa olsun HDP önündeki eylemimizden ayrılmayacağız. Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. Oğlum beni duyuyorsan, kaçıp devletimize sığın, devlet sana bir şey yapmayacak, devlet fakir fukaranın babasıdır, sana ceza vermeyecek. Oğlum ölü müdür sağ mıdır onu da bilmiyoruz. Ben çocuğumu HDP´den istiyorum, nasıl götürmüşlerse öyle getirsinler."
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-03-23 12:17:57

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