Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları periyodik olarak devam ediyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ek tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda hastanede periyodik olarak dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sedat Özkul, çalışmaların belirli aralıklarla devam ettiğini ifade etti. Op. Dr. Özkul, “Hastalarımız, hasta yakınlarımız ve ziyaretçilerimizin yanı sıra, bütün çalışanlarımızın sağlığı bizim için birincil vazifedir. Bu kapsamda, her türlü ihtimal doğrultusunda, hastane olarak gerekli bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Bu yönlü çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz. Hastane çalışanlarımız, doktorlarımız ve yönetim ekibimizle beraber, her gün çıtayı biraz daha yukarı taşıyarak, bizlere canını emanet eden insanlarımıza, en üst düzeyde ve kaliteli hizmet sunmanın mücadelesini veriyoruz” dedi.

Hasta ve hasta yakınları da çalışmalardan dolayı hastane yönetimine teşekkür etti.

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