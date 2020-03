Bağlar Belediyesinden korona virüs önlemli ‘canlı’ ihale

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, akaryakıt ihalesini yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında katılımcıların arasında en az 1 buçuk metre mesafe olacak şekilde gerçekleştirdi. 11 firmanın katıldığı ihale şeffaflık olması amacıyla belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanırken, katılımcılar dezenfektan ve maske eşliğinde salona alındı.

Bağlar Belediyesi, belediyenin akaryakıt ihtiyacını karşılaması amacıyla gerçekleştirdiği akaryakıt ihalesini yeni tip korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirdi ve canlı olarak yayınladı. Belediyenin yeni havaalanı yolu üzerinde yer alan Makine İkmal Müdürlüğü salonunda gerçekleşen ihaleye 11 firmadan temsilciler katıldı. Firma temsilcileri ve ihale komisyonu üyeleri dezenfektan kontrolünden geçtikten sonra maske ve eldiven kullanarak salona alındı. Katılımcılar arasında 1 buçuk metrelik mesafe ayarlayarak sandalyeler monte edildi. İhale şeffaflık ilkeleri çerçevesinde Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.



“Bizim için şeffaflık ve sağlık her şeyden önemlidir”

Yeni tip korona virüs tehlikesi nedeniyle katılımcı firmaların temsilcilerinin sağlığını düşünerek sıkı önlemler aldıklarını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, olası spekülasyonlara mahal vermemek için de ihaleyi canlı olarak yayınladıklarını kaydetti. Beyoğlu, “Şeffaflığa çok önem veriyoruz. Bu yüzden kafalarda her hangi bir soru işareti oluşmasın ve isteyen herkes izleyebilsin diye bu önemli ihalemizi canlı yayınladık. Bizim için şeffaflık ve sağlık her şeyden önemlidir. Bu düşünce ile ihaleye katılan firma temsilcilerine dezenfektan uyguladık, maske ve eldiven ile katılmalarını sağladık. Salonda aralarına en az 1 buçuk metre mesafe olacak şekilde oturmalarını sağladık. Yeni tip korona virüs tehlikesi geçene kadar tüm işlemlerimizi bu şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

