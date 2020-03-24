Dicle HEM’de gönüllü kadınlar maske üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dicle HEM’de gönüllü kadınlar maske üretiyor

İHA

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başlandı.

Dicle HEM’de gönüllü kadınlar maske üretiyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başlandı.
Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, sağlık çalışanlarına yardımcı olmak ve ileride oluşabilecek maske ihtiyacını giderebilmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Şu an 6 gönüllü kadının atölyede maske üretimine başladığını aktaran Sabır, "Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gönüllü olarak maske yapmak isteyen başka kadınlarımız olursa, 6 kişiye daha gönüllü olarak maske yapması için atölyemizde yer verebiliriz. Ham madde konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Günde bin adet maske yapmayı planlıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 204'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 204'üncü gün
Silvan Belediyesine Kaymakam Uslu kayyum olarak atandı
YEREL HABERLER Silvan Belediyesine Kaymakam Uslu kayyum olarak ...
Bağlar Belediyesinden korona virüs önlemli ‘canlı’ ihale
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden korona virüs önlemli ‘canlı’ ...
Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Kaya: "Servis sayısı 2-3 katına çıkarılsın”
YEREL HABERLER Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Kaya: ...
(Görüntülü) Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sürücülerin kavgasına yakınları da ...
(Görüntülü) Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgili tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay ...
Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgili tutuklandı
YEREL HABERLER Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgili ...
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde dezenfekte ...
HDP’li belediye başkanlarına terör gözaltısı
YEREL HABERLER HDP’li belediye başkanlarına terör gözaltısı
Diyarbakır'da korona virüs mesaisindeki sağlık personeline tatlı ve çiğ köfte ikramı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da korona virüs mesaisindeki sağlık ...
Bağlar Belediyesi evlat nöbeti tutan aileleri sağlık kontrolünden geçirip dezenfektan dağıttı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi evlat nöbeti tutan aileleri sağlık ...
Bağlar Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ...
Kuru yemişçi, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivenle çalışıyor
YEREL HABERLER Kuru yemişçi, korona virüs tedbirleri kapsamında ...
Diyarbekirspor Play-Off’tan umutlu
YEREL HABERLER Diyarbekirspor Play-Off’tan umutlu
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 203'üncü gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 203'üncü gün
HDP önündeki eylemde 203'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 203'üncü gün
(Görüntülü) Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 ...
(Görüntülü) HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı- ( Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak) ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP'li 5 belediye başkanına terörden ...
Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 kilo esrar ele ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 203’üncü gününde Zeynel Kılıç: "Diri diri mezara gömüldüm, ancak sen çıkarırsın"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 203’üncü ...
Başkan Karamehmetoğlu esnaf ve vatandaşlara eldiven dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Karamehmetoğlu esnaf ve vatandaşlara eldiven ...
Çermik'te Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
YEREL HABERLER Çermik'te Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
YEREL HABERLER HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
Diyarbakır’da teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da teröristlere ait mühimmat ve yaşam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X