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HDP önündeki eylemde 204'üncü gün

DHA

HDP önündeki eylemde 204'üncü gün


Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 204'üncü günde de sürdürüyor.  6 yıl önce örgüt tarafından kaçırıldığını söylediği oğlu Hamza Salim (20) için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Zümrüt Salim (43), "Oğlumu 2014 yılında, ramazan ayında kaçırdılar. Oğlum Kuran kursuna gidiyordu. Hafız olacaktı. Oğlum, sesimi duyuyorsan devlete teslim ol" dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
6 YIL ÖNCE KAÇIRILAN OĞLUNU İSTİYOR
2014 yılında kaçırılan oğlu Hamza Salim (20) için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Zümrüt Salim (43), oğluna kavuşmadan HDP önündeki eylemden ayrılmayacağını söyledi. Oğlundan, terör örgütünden kaçıp devlete teslim olmasını isteyen anne Salim, "Ben oğlum için buraya geldim. Oğlumu 2014 yılında, ramazan ayında kaçırdılar. Oğlum Kuran kursuna gidiyordu. Hafız olacaktı. Oğlum, sesimi duyuyorsan devlete teslim ol. Devlet sana bir şey yapmaz. Hepimiz seni çok özledik" dedi.FOTOGRAFLI
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA
2020-03-24 11:35:12

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