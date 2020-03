Diyarbakır'da marketlerde hizmet saati değiştirildi, müşteri yoğunluğu azaltıldı

Emrah KIZILSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında marketlerin çalışma saati ve müşteri sayısına yönelik genelgenisinin ardından Diyarbakır'daki marketlerde önemler artırıldı. Açık kalma saatleri 09.0021.00 olarak güncellendi, her 100 metrekarede 10 müşterinin bulunmasına dikkat edildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, marketlerin çalışma saatinin 09.0021.00 olarak değiştirilmesine, içeride belirlenen sayıda müşteri varsa bunlardan dışarı çıkan olmadan başkalarının alınmamasına yönelik genelge gönderildi. Genelgenin ardından bugün Diyarbakır'daki marketlerde koronavirüs önlemleri de artırıldı. Uygulamadan hem market sahipleri hem de alışveriş yapanlar, memnun olduğunu söyledi. Kentte marketlerin açık kalma saatleri 09.0021.00 olarak güncellendi, her 100 metrekarede 10 müşterinin bulunmasına dikkat edildi, kasa kuyruğunda ise her müşteri arasında 1,5 metre mesafe uygulaması başlatıldı.

'SEBZE VE MEYVELER PAKET SATILACAK'

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, market işletmecilerine genelgeyle ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını belirterek, uygulamanın koronavirüs ile mücadelede önemli olduğunu söyledi. Ebedinoğlu, "Diyarbakır'daki marketlere bu konuyla ilgili gereken uyarıları yaptık. Esnafımız da bu uyarılara hemen uymaya başladı. Meyve ve sebzelerin de pakete girmesiyle ilgili yönetmenlik çıkmıştı. Bu konuda da hemen hızlı bir şekilde meyve ve sebzeler de artık ellenmeden paket şeklinde satılmaya başlanacaktır. Bu uygulama bütün kente yayılacaktır. Biz esnaf ve sanatkarlarımızın ile haklımızın bakanlığımızın almış olduğu bu tedbirlere uyulmasını istiyor ve diliyoruz. Çünkü sonuçta sağlığımız olmadan hiçbir şeyin olmayacağı bir gerçektir. Bu konuda da inanıyorum ki gerek Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız gerekse bölgemiz, ilimiz bu uyarılara ve bu tedbirlere uyacaktır" dedi.

'MÜŞTERİLERİN ETKİLENMESİ İÇİN ÖNLEM ALDIK'

Market yöneticisi Sait Karaarslan, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye hem kendilerinin hem de müşterilerin uyduğunu belirterek, "Marketimizde hiçbir ürün kısıtlamasına gidilmedi. Özellikle kolonyada ciddi bir sıkıntı vardı ama koronavirüsün başladığı günden bugüne hala kolonya reyonlarımız dolu. Bakanlığın almış olduğu karar doğrultusunda marketimizin açık kalma süresini 09.00-21.00 olarak güncelledik. Bunun yanında tüm çalışanlarımızın kendi güvenliklerini ve müşterilere olan güvenliği sağlamaları için hem eldiven hem maske konusunda ilk günden beri duyarlılığımız devam etmektedir. Ayrıca mağazalarımızda her 100 metrekarede 10 müşterinin girebileceği pozisyonları da aldık. Kasalara yakın yerde 1'er metre mesafelerle çizgilerimizi çizdik. Müşterilerin diğer müşterilerden etkilenmemesi için tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız" diye konuştu.

Market müşterisi Özkan Özekinci ise "Toplum olarak herkesin üzerine düşen görevi yapması önemli. Mesafelerimizi koruyup, poşetlerimizi hijyenik bir şekilde, girişlerde eldiven vermelerini çok önemsedim" dedi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA

2020-03-24 16:17:57



