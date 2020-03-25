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Korona virüs otobüs firmalarına yeni tedbirler getirdi

İHA

Korona virüs salgınıyla birlikte şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs firmaları yeni tedbirler aldı. Yolcu sayısı azalırken, firma sahipleri hem servis sayısını hem de müşteri alma sayısını düşürdü.

Korona virüs otobüs firmalarına yeni tedbirler getirdi

Korona virüs salgınıyla birlikte şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs firmaları yeni tedbirler aldı. Yolcu sayısı azalırken, firma sahipleri hem servis sayısını hem de müşteri alma sayısını düşürdü.
Korona virüse karşı İçişleri Bakanlığının genelgesi ile otobüs firmalarının yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmesi kararlaştırılmıştı. Kararla birlikte Diyarbakır'da şehirler arası otobüs firması işletme müdürü Yahya Akar, korona virüsün sektörlerini etkilediğini, 40 kişilik araçlarını 20’ye yolcu sayılarını yarı yarıya ve devletin almış olduğu tedbirlere kendilerinin de uymak zorunda olduklarını belirti.
Akar, korona virüsün otobüs sektörünü de etkilediğini söyledi. 40 kişilik araçları 20 kişilik kapasiteye düşürdüklerini kaydeden Akar, "Bakanlığımızın göndermiş olduğu genelgeye göre. Tekli koltuklarda oturacaklar. Mesela sol tarafta 13 kişi oturacak, sağ tarafta 7 kişi oturacak şekilde yeni düzenleme yaptık. Tabi bu haliyle bizi etkilemiş durumda. Bundan dolayı da sektörel olarak çok zor durumdayız. Şuanda Diyarbakır’da örneğin 30 servisimiz olan günlük servislerimizi yaklaşık yarısını düşürdük. 15’e bazı günlerde 12’ye düşürdük. Yolcu kapasitesine bağlıdır, şuan ki kapasite budur. Tedbir almak zorundayız. Devletimizin, milletimizin almış olduğu tedbiri aynen bizde uymak zorunda kalıyoruz. Firma olarak personel arkadaşlarımızı ve bütün araçlarımızı dezenfekte yaptık. Çalışan personel arkadaşlarımızda maske, eldiven takarak onlarla da bir şekilde tedbir almış durumdayız. Tüm araçlarımızda dezenfekte ilaçlarımız var, aracımıza bırakmışız. Hem maske hem de eldiven bulunduruyoruz. Bunu kanunen de bulundurma zorunluluğumuz var. Her aracımıza 15’er adet maske, 15’er adet eldiven bulunduruyoruz. İsteyen müşterimiz olursa onlara verip takıyoruz. Ve arabalarımıza müşterilerimiz binerken dezenfekte ilaçları ellerine sürerek o şekilde aracımıza bindiriyoruz. Günlük olarak servislerimizi düşürmüşüz. Mesela Ankara servisimiz 2 ise 1’e, İstanbul 3 ise 1’e düşürmüşüz. Çukurova bölgesi olarak Adana, Mersin, Hatay servislerimiz günlük 67 servisken bugün 3’e düşürmüşüz. Bir şirketin yöneticisi olarak değil, bir vatandaş olarak rica ediyorum, lütfen lütfen devletimizin almış olduğu, söylemiş olduğu tedbirlere harfiyen uyalım. 65 yaş üzeri arkadaşlarımızın, analarımızın, babalarımız, amcalarımız lütfen sokağa çıkmasınlar" dedi.

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