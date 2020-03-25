Diyarbakır polisinden 'evde kal' klibi



Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için farkındalık oluşturmak amacıyla klip çekti. Trafik polisleri klipte, 'Sizin için yollardayız, lütfen evde kalın' mesajı verdi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında salgının yayılımını durdurmak için vatandaşların evde kalmaları yönünde bir çağrı da trafik polislerinden geldi. İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evde kalmaları için farkındalık oluşturmak amacıyla video klip çekti. Klipte, trafik aracının üzerine monte edilmiş dijital levha üzerinde 'Sizin için yollardayız, lütfen evde kalın' mesajı yer alırken, klibin sonunda trafik polislerinin hep bir ağızdan aynı mesajı sözlü olarak dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2020-03-25 17:56:48



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