Çınar’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

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'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kentin dört bir yanında gelen talepleri anında karşılıyor. Vatandaşların 112, 153, 155, 156 numaralarına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, polis, asker, zabıta, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleriyle sahiplerine ulaştırılıyor.

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