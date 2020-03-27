HDP önündeki eylemde 207'nci gün



Emrah KIZILSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafe kuralına göre 207'nci günde de sürdürüyor. Kızı Çiğdem (21) için oturma eylemi yapan Yasin Kaya, "Kızım neredeysen gel baba-kız el ele tutuşup evimize gidelim, sıcak çorbamızı içelim" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'BABA-KIZ ELELE TUTUŞUP EVİMİZE GİDELİM'

2014 yılında Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem için oturma eylemi yapan Yasin Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye özen gösterip, 65 yaş ve üstü aileleri eve gönderdiklerini belirtirken, kızına da teslim ol çağrısında bulundu. Kızının dönmesi halinde yeniden okula göndereceğini ve eğitimine kaldığı yerden devam edeceğine işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün 207 gündür biz buradayız. Koronavirüs gibi ciddi bir hastalık var ama biz yine buradayız. 65 yaş ve üstü arkadaşlarımız tedbir amaçlı evlerine döndü, hastalık gittiği zaman geri gelecekler. 207 sene de gitse ben kızımı almadan HDP önünden gitmeyeceğim. Ben burada kalacağım. Buradan kızıma da seslenmek istiyorum. Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kaç gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Babanın elinden tut, evimize gidelim. Sıcak çorbamızı içelim, ben seni yeniden okutacağım kızım. Seni okula göndereceğim."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA

2020-03-27 12:41:06



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