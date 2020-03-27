Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış uyarısı

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede halen devam eden hafif sağanak yağışlara ilaveten Türkiye'nin bu akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Yüksek kesimlerde eriyen kar sele neden olabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışların hafta sonunda yurt genelinde, önümüzdeki hafta boyunca özellikle bölgelerimizde etkili olması bekleniyor. Bölgemiz genelinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak sistemin toplamda metrekareye yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış bırakacağı tahmin edilmektedir. Zaman zaman kuvvetli olacak yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki mevcut kar örtüsünde erimeler de meydana gelebileceğinden su baskınları ve taşkınlara karşı bölgedeki vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı sistemle beraber hissedilir 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' ...
Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' çağrısı
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 207'nci gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 207'nci gün
Jandarma ekipleri yaşlıların yardımına koştu
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri yaşlıların yardımına koştu
Jandarmadan 'Evde kal Türkiyem’ çağrısı
YEREL HABERLER Jandarmadan 'Evde kal Türkiyem’ çağrısı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207’inci gününde Aileler korona virüse rağmen direnişlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207’inci ...
HDP önündeki eylemde 207'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 207'nci gün
Aldudak'tan sağlık çalışanlarına teşekkür
YEREL HABERLER Aldudak'tan sağlık çalışanlarına teşekkür
Diyarbakır’da trafik ışıklarına 'evde kal' yazısı yansıtıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik ışıklarına 'evde kal' yazısı ...
Bağlar Belediyesi basın bürolarını dezenfekte etti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi basın bürolarını dezenfekte etti
‘Evde kal Türkiye’ çağrısına Diyarbakır'daki lokantacılardan destek
YEREL HABERLER ‘Evde kal Türkiye’ çağrısına Diyarbakır'daki ...
Korona virüs tedavisine karşı ozon terapisi
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisine karşı ozon terapisi
Diyarbakır'da 114 kilo esrara 7 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 114 kilo esrara 7 tutuklama
Diyarbakır’da bir hastane daha kendi maskesini üretmeye başladı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde günde 500 maske ile 100 adet koruyucu siper üretiliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir hastane daha kendi maskesini ...
Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor
Diyarbakır’da 114 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 114 kilo esrar ele geçirildi
Çınar’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Çınar’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ...
(Görüntülü) Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin ...
Cumhuriyet Savcısından ‘On Parmak Klavye Eğitiminde Farkındalık Projesi’
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısından ‘On Parmak Klavye Eğitiminde ...
Silvan’da dolu yağışı hayatı felç etti
YEREL HABERLER Silvan’da dolu yağışı hayatı felç etti
Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para cezası
YEREL HABERLER Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para ...
DİSKİ korona virüs tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı
YEREL HABERLER DİSKİ korona virüs tedbirlerini en üst seviyeye ...
Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşı ...
MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X