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Korona virüs çiftçileri de vurdu

İHA

Diyarbakırlı çiftçiler, korona virüsün gübre fiyatlarını yükselttiğini iddia ederek, 65 yaş ve üstü üreticilerin sokağa çıkma yasağı nedeni ile evlerinden çıkamadığını, ekim zamanında bu yasağın esnetilmesini talep etti.

Korona virüs çiftçileri de vurdu

Diyarbakırlı çiftçiler, korona virüsün gübre fiyatlarını yükselttiğini iddia ederek, 65 yaş ve üstü üreticilerin sokağa çıkma yasağı nedeni ile evlerinden çıkamadığını, ekim zamanında bu yasağın esnetilmesini talep etti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs çiftçilere de darbe vurdu. İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma yasağından en çok etkilenen çiftçiler, yasağın esnetilmesini talep etti. Çiftçiler korona virüs nedeni ile gübre fiyatlarında da artış yaşandığına dikkat çekerek yetkililerin bu yönde de adım atmalarını istedi.
Çiftçi ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Cumhurbaşkanı ve Bakanlara seslenerek ülkenin aç kalmaması için konuya el atılmasını istedi. İskenderoğlu, "Korona virüs en çok bizi ve arazide çalışan çiftçilerimizi etkilerdi. Çitçi ve üreticilerimizin çoğu 65 yaş ve üstü, onlar araziye nasıl çıkacaklar, bağ budayacak? Çiftçinin arazide olmaması vatandaşların zararına olur. Bu süreçte zaten çiftçiler kendi bağı içerisinde, diğerleri ile aralarında kilometrelerce mesafe var. İlaçlama ve gübreleme zamanında cenazemiz yerde olsa bile o işi yapıyoruz, gübreleme ve ilaçlama olmazsa olmazımız. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızdan istisnai bir durum istiyoruz, çiftçilerimizin geneli 65 yaş üstü bir esnetme istiyoruz yasak ile ilgili. Şehir merkezi için yasağa biz de uyuyoruz fakat, araziye bir şey yapamıyoruz, çiftçinin arazide olması lazım. İlaçlama ve gübrelemeyi yapması lazım" dedi.

Gübre fiyatlarına yüzde 25 zam iddiası
Gübre fabrikalarının korona virüs bahanesiyle ürünlere yüzde 25 zam yaptığını savunan İskenderoğlu, "Şu an tam mevsimi buğdaya, arpaya gübre atılıyor, gübre fiyatları yüzde 25 zamlandı. Devletin bunu araştırması ve gübre fabrikalarının incelenmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza özellikle sesleniyorum, korona virüs öncesi ve sonrası gübre fiyatlarının satış fiyatlarına baksınlar, hatta ilaçlar bile yok bulamıyoruz. İlaç var ama satmıyorlar, fiyatların yükselmesi için satmıyorlar. Çiftçi üretmese ülke aç kalır, bütün kapılar kapanınca biz bize kaldık, birilerinin bunları üretmesi lazım, bu virüs olsa bile hayatın bir gerçeği vardır. Bu kötü günler geçecektir. Yağışlar çok iyi, biraz fazla oldu ama kuraklıktan daha iyi, su konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bölgemizde kar yağdı yer altı hazinemiz dolu, şuanda çiftçi ve üreticilerin tek sıkıntısı korona virüs" diye konuştu.

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