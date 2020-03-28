Bağlar Belediyesinden dezenfekte rekoru

Yeni tip koronavirüs vakalarının Turkiye'de görülmeye başlanmasından sonra harekete geçen Bağlar İlçe Belediyesi, oluşturduğu 60 kişilik ekip ile iki haftada aralarında sağlık kuruluşları, eczaneler, eğitim kurumları, semt pazarları ve vatandaşa hizmet veren kamu kurumlarının olduğu 300 yeri dezenfekte etti.

Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun yönettiği çalışmalar kapsamında mahalle, cadde ve sokaklar ise buhar özelliği olan araçların püskürttüğü antiseptik solüsyon ilaçlarıyla virüse karşı temizlendi. AK Partili Diyarbakır Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid19) önlemleri kapsamında gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarıyla bir rekora imza attı. Hem gece hem gündüz çalışma yapan ekipler bir yandan özel ekip ile kamu hizmeti veren 300 kuruluşu dezenfekte ederken, buna eş zamanlı olarak da vatandaşların yaşamını devam ettirdiği mahalle, cadde ve sokaklara dezenfekte uygulandı.



Yaşlı vatandaşlara evde hizmet ve temizlik

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan ekipler, 99 eczane ve 30 sağlık kuruluşu dahil olmak üzere kamu binalarını, muhtarlıkları, ticaret merkezlerini, sivil toplum kuruluşlarını, yerel ve ulusal basın bürolarını, güvenlik güçlerinin kullandığı bina ve araçları, eğitim kurumlarını, ibadet yerlerini dezenfekte etti. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını yine Başkan Beyoğlu'nun talimatı ile oluşturulan ekiple evlerine kadar ulaştıran Bağlar Belediyesi, kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların evlerinin bakım ve temizliğini de gerçekleştirdi.



"Seferberlik ilan ettik"

Başkan Beyoğlu, virüs tehdidinden önce de vatandaşlarla iç içe yaşayarak gönül bağı oluşturduklarını ancak hükümetin açıkladığı tedbirlerden sonra seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Beyoğlu, "Vatandaşımızın hizmet aldığı ve yaşamına dokunan her yere ulaşmaya gayret ediyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımız bunu gerektiriyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda tehlike ortadan kalkana kadar tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" dedi.

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