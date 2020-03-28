Diyarbakır'da dışarı çıkanların sayısı azaldı, piknik ve mesire alanları boş kaldı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da koronavirüs salgınına karşı, dışarı çıkanların sayısında azalma olurken, piknik ve mesire alanlarının da boş olduğu gözlendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik Türkiye'de önlemler her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu'nca dün koronavirüsün önlenmesi amacıyla alınan öneriler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın açıkladığı tedbirler kapsamında kentteki piknik ve mesire alanları ile millet bahçeleri boş kaldı.

Kent sakinlerinin yoğun uğrak yerleri arasında bulunan tarihi On Gözlü Köprü ve Sur ilçesindeki Millet Bahçesi gibi alanlar boşalırken, şehir merkezinde ise dışarıda olan insan sayısının önceki günlere kıyasla büyük oranda azaldığı gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN

2020-03-28 14:42:55



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