Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler

İHA

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre iller arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabileceğine yer verildi. Diyarbakır şehirler arası otogarında firmalar izinsiz olarak son seferlerini yapmaya başladı.

Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre iller arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabileceğine yer verildi. Diyarbakır şehirler arası otogarında firmalar izinsiz olarak son seferlerini yapmaya başladı.
Koronavirüs salgına karşı tedbirler kademe kademe artırılmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak İçişleri Bakanlığı, 81 il valililerine virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Cumhurbaşkanlığı talimatı ile yayımlanan genelgede, iller arası otobüs seferleri 28 Mart 2020 tarihi, saat 17.00’den itibaren valiliklerin izni ile yapılabileceği açıklandı. Diyarbakır şehirler arası otobüs terminalinde seferlerini tamamlayan otobüsler kontak kapatırken, memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarda sefer saatini bekledi.
Otobüs firması işletme müdürü Yahya Akar, dün akşam cumhurbaşkanın belirtmiş olduğu genelgenin yayınladığını söyledi. Şehirler arası otobüs seferlerinin kısıtlandığını belirten Akar, “Biz ondan önce geçen hafta otogar esnafı olarak karar almıştık. Bugün itibariyle seferlerimizi geçici olarak askıya almıştık. Tamda isabet oldu. Şuanda otogarın halini de görüyorsunuz. Herhangi bir giriş, çıkış yok. Biz Cuma günü seferlerimizi buradan gönderdik. Bugün oradan çıkan araçlarımız var. Yarın buraya intikal edecekler, son seferlerimizdir. İstanbul’dan, İzmir’den kalkan araçlarımız var. Onlarda Diyarbakır’a geldikten sonra zaten bugün seferlerimiz yok. Oralardan gelenlerde olduktan sonra otogar haliyle kapanmış olacak. Şubemiz açık, arkadaşlarımız burada oturuyor. İleri ki tarihlerde bilet alan vatandaşlarımız, yolcularımız var. Onlar gelip burada hem iptalini gerçekleştirebiliriz, hem de ileri ki tarihe de atabiliyoruz. Nöbetçi arkadaşlarımız burada bekleyecekler. Koronavirüs ile çalışmalarımız olmuştu. 15 gün önce biz bütün araçlarımızı dezenfekte yaptık. Araçlarımızda dezenfekte ilaçları bulundurduk, maske, eldivende bulundurduk. 40 kişilik araçlarımızda 20 kişi oturttuk. 5’ten sonra çıkışlar yasak, ona göre bizde saatleri erkene aldık” dedi.

“Merkez çıkışlar iptal, izin verildikçe yolcuları Diyarbakır’a getireceğiz”
Başka bir firmanın işletme müdürü Necmettin Geyik ise dün gece yürürlüğe giren genelge ile ilgili kendilerinin de tedbirler aldıklarını ifade etti. Gereken yolcularına ulaştıklarını kaydeden Geyik, “Saat konusunda olan değişiklikten, iptal olan seferlerle ilgili yolcularımızı aydınlattık, ona göre hareket ediyoruz. Dün gece 00.00 itibariyle seferlerimizi bitirdik. Merkez olarak çıkışlar iptal edildi. Geri dönüşler müsaade verdikleri şekilde yolcularımızı Diyarbakır’a getirmeye çalışıyoruz. Bu koronavirüsü atlatabilmek için hepimizin birlik beraberlik içerisinde bir mücadele içinde olmamız lazım ki herkesin normal bir hayata dönmesi lazım. ‘Evde kal’ çağrısına elimizden geldiğince ailece uymaya çalışalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da dışarı çıkanların sayısı azaldı, piknik ve mesire alanları boş kaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da dışarı çıkanların sayısı azaldı, piknik ...
Bağlar Belediyesinden dezenfekte rekoru
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden dezenfekte rekoru
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 208'inci gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 208'inci gün
HDP önündeki eylemde 208'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 208'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 208'inci gününde
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden Türkçe ve Kürtçe ‘evde kalın’ anonsu
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden Türkçe ve Kürtçe ...
Korona virüs çiftçileri de vurdu
YEREL HABERLER Korona virüs çiftçileri de vurdu
14 yaşındaki kız evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 14 yaşındaki kız evinde ölü bulundu
Diyarbakır’da kaybolan genç kız bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaybolan genç kız bulundu
(Görüntülü) Diyarbakırlılar yağmura ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklara çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakırlılar yağmura ve 'evde kal' ...
Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ...
Meteorolojinin uyarısı sonrası Diyarbakır'da sağanak yağış başladı
YEREL HABERLER Meteorolojinin uyarısı sonrası Diyarbakır'da sağanak ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR 4 yıldızlı otelde sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR 4 yıldızlı otelde sağlık ...
4 yıldızlı otelde sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama
YEREL HABERLER 4 yıldızlı otelde sağlık çalışanlarına ücretsiz ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' ...
Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' çağrısı
Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış uyarısı
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 207'nci gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 207'nci gün
Jandarma ekipleri yaşlıların yardımına koştu
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri yaşlıların yardımına koştu
Jandarmadan 'Evde kal Türkiyem’ çağrısı
YEREL HABERLER Jandarmadan 'Evde kal Türkiyem’ çağrısı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207’inci gününde Aileler korona virüse rağmen direnişlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207’inci ...
HDP önündeki eylemde 207'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 207'nci gün
Aldudak'tan sağlık çalışanlarına teşekkür
YEREL HABERLER Aldudak'tan sağlık çalışanlarına teşekkür
Diyarbakır’da trafik ışıklarına 'evde kal' yazısı yansıtıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik ışıklarına 'evde kal' yazısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X