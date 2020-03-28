(Görüntülü) Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle şehirler arası otobüsle seyahatin valilik izniyle yapılması kararının ardından Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs terminalinde seferler durduruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceği açıklanmasının ardından Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (DİŞTİ) otobüs seferleri durduruldu. DİŞTİ'de faaliyet gösteren otobüs firması yetkilisi Askeri Özkaçar, Diyarbakır'da bazı otobüs firmaları seferlerini 3 gün önce durduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararının ardından bugün saat 17.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiğini söyledi.

Öte yandan, terminalin giriş ve çıkışları polis ekiplerince kontrol altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır

2020-03-28 22:36:21



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