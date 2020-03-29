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HDP önündeki eylemde 209'uncu gün

DHA

HDP önündeki eylemde 209'uncu gün


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 209'uncu günde de sürdürdü. Adana'dan gelen ve oğlu Engin (20) için eylemine devam eden Kamile Küçükdağ, koronavirüs salgını da olsa oturmayı sürdüreceklerini belirtip, güvenlik güçlerine teslim olması için çocuğuna çağrı yaptı. 
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'13 KİŞİ AİLESİNE KAVUŞTU, SEN DE KAÇ GEL'
Adana'nın Seyhan ilçesinden gelerek, 5 yıl önce 15 yaşındayken, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Engin için oturma eylemine katılan Kamile Küçükdağ, evladını almadan gitmeyeceğini belirtti. Oğluna terör örgütünden kaçması için çağrıda bulunan Küçükdağ, "209 gündür buradayız, eylemimizi devam ettireceğiz. Oğlum gelmeden ben buradan gitmeyeceğim. Koronavirüs de olsa biz eylemimizden vazgeçmeyeceğiz. Oğlum, gel askerimize teslim ol, askerden zarar gelmez. Onlar size yalan söylüyor, 'Asker işkence yapar, ceza verir' diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bak, 13 kişi teslim olup ailesine kavuştu; sen de teslim ol, kaç gel oğlum. Seni çok özledim. Ben sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydirmek istiyorum. O zalimlerin elinden fırsatını bulursan kaç gel" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-03-29 11:49:05

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