Teröre giden kaynaklar halka akmaya devam ediyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle işini kaybeden 10 bin aileye bin lira destek verecek Bu süreçte 10 bin aileye gıda paketi, 10 bin aileye de hijyen malzemesi dağıtacak olan belediye 30 bin aileye can suyu olacak

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, korona virüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden 10 bin aileye her ay bin lira yardımda bulunacaklarını, 10 bin aileye erzak ve 10 bin aileye de hijyen malzemesi dağıtılacağını kaydederek, ilk etapta toplam 30 bin aileye can suyu olacaklarını açıkladı.

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