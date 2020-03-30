Şehit yakınlarından HDP’li Tosun’a tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit yakınlarından HDP’li Tosun’a tepki

İHA

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un tahrik edici sözler sarf ettiğini belirterek, "Bu söylemler Nazi Almanya'sında dahi kullanılmamış ırkçı, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı söylemlerdir" dedi.

Şehit yakınlarından HDP’li Tosun’a tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un tahrik edici sözler sarf ettiğini belirterek, "Bu söylemler Nazi Almanya'sında dahi kullanılmamış ırkçı, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı söylemlerdir" dedi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un Diyarbakır sokaklarında söylediği sözlere tepki gösterdi. Türkiye'nin, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile uğraşırken HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve beraberindekilerin sokak aralarında "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandığını aktaran Sözen, "İnsanlıktan nasiplerini almadıklarını, vahşi, hain ve alçak yaratıklar olduklarını bir kez daha bütün dünyaya göstermişlerdir. İnsanlar can derdindeyken böyle açıklamalar yapmak en hafif tabirle şerefsizliktir. Bu açıklamaları da yapanlarda şeref ve haysiyet yoksunudur. Bu söylemler Nazi Almanya'sında dahi kullanılmamış ırkçı, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı söylemlerdir. Devletimiz doğu, batı, güney, kuzey, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan gece gündüz bu salgınla mücadele çerçevesinde vatandaşlarımıza hizmet yaparken, bu hain ve alçakların 'devlet Kürtleri korumuyor, devlet Kürtleri öldürmek istiyor' demeleri, bu söylemi kullananların insan olmadığının, vahşi birer yaratık olduğunun en bariz göstergesidir" dedi.

"Bunlar bu eylem ve söylemleri ile PKK'ya FETÖ'ye hizmet ediyor"
Kürt düşmanlarının kalkıp bu söylemleri kullandığını aktaran Sözen, konuşmasına şöyle devam etti:
"Açık bir şekilde ifade ediyorum ki bu ifadeyi kullananlar Kürt de değil, Müslüman da değiller ve olamazlar. Zerre kadar Allah korkusu olan biri böyle uyduruk ve tehlikeli bir söylemi kullana bilir mi? Bu söylemi kullananlar Kürt düşmanıdırlar, devlet düşmanıdırlar ve din düşmanıdırlar. Bunların derdi Kürtler falan değil. Bunlar bu eylem ve söylemleri ile Türkiye düşmanlarına hizmet ediyorlar. PKK'ya, FETÖ’ye hizmet ediyorlar. Bunlar asla dedikleri gibi Kürt vatandaşlarımızı düşünmüyorlar. Bilakis bunlar daha çok Kürt vatandaşlarımızın ölmesini istiyorlar. Çünkü bunlar Kürt kökenli vatandaşlarımızın ölüsü üzerinden siyaset yapıyorlar ve rant devşiriyorlar. Yıllarca Kürt gençlerini zorla terörist yapıp öldürten bu zihniyet, Kürt gençleri artık dağa gitmediği için rantları kesildi. Üzerinde siyaset yapacak argümanları kalmayan bu ülke düşmanları, Kürt düşmanları şimdi kalkıp bu alçakça söylemleri kullanıyorlar."

"Kürt gençlerini terörist yapıp öldürmenize devlet, bu millet izin vermeyecek"
Türkiye’de, Doğu ve Güneydoğu'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade eden Sözen, "Eğer hala bunlara inanan Kürt kökenli insanlarımız varsa yazıklar olsun. Kürt kökenli vatandaşlarımız bunlara açık ve net bir şekilde tepki göstermeleri gerekiyor. Bunlar hazımsızlık yaşıyorlar. Daha düne kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi PKK'ya eleman kazandırma kampı iken, vatandaşa hizmet olarak kullanmaları gereken hizmetleri PKK'ya aktarırken, şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gece gündüz vatandaşa hizmet etmesini, vatandaşın derdiyle dertlenmesini, PKK'ya giden paraları vatandaşa harcamasını hazmetmiyorlar. Bu ülke düşmanları, bu Kürt düşmanları bilmelidirler ki, çatlasanız da patlasanız da artık Türkiye’de, Doğu ve Güneydoğu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık sizin borunuz bu bölgelerde ötmeyecek. Artık Kürt gençlerini terörist yapıp öldürmenize bu devlet, bu millet izin vermeyecektir. Artık Kürtler üzerinden rant devşirmenize, siyaset yapmanıza Kürt kökenli vatandaşlarımız izin vermeyeceklerdir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediyesinin milli sporcularından ‘evde kal’ çağrısı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinin milli sporcularından ‘evde kal’ ...
Kulüpler TFF’nin kararını bekliyor
YEREL HABERLER Kulüpler TFF’nin kararını bekliyor
(Görüntülü) DİYARBAKIR HDP'li Tosun ile megafonla anons yaptırdığı kişi hakkında soruşturma
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR HDP'li Tosun ile megafonla ...
HDP'li Tosun ile megafonla anons yaptırdığı kişi hakkında soruşturma
YEREL HABERLER HDP'li Tosun ile megafonla anons yaptırdığı kişi ...
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’li Tosun hakkında soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’li Tosun ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da gazetecilere virüsten korunmaları için malzeme dağıtıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da gazetecilere virüsten ...
GGC'den sahada çalışan gazetecilere korona paketi
YEREL HABERLER GGC'den sahada çalışan gazetecilere korona paketi
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 209'uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 209'uncu gününde
Zabıta ekiplerinden 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden 'evde kal' çağrısı
Diyarsakır'da gazetecilere virüsten korunmaları için malzeme dağıtıldı
YEREL HABERLER Diyarsakır'da gazetecilere virüsten korunmaları için ...
Bağlar Belediyesi fırınları denetleyip açıkta satılan ekmekleri topladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi fırınları denetleyip açıkta satılan ...
Teröre giden kaynaklar halka akmaya devam ediyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle işini kaybeden 10 bin aileye bin lira destek verecek Bu süreçte 10 bin aileye gıda paketi, 10 bin aileye de hijyen malzemesi dağıtacak olan belediye 30 bin aileye can suyu olacak
YEREL HABERLER Teröre giden kaynaklar halka akmaya devam ...
Yenişehir'de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Yenişehir'de korona virüs denetimi
(Görüntülü) DİYARBAKIR - HDP önündeki eylemde 209'uncu gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - HDP önündeki eylemde ...
HDP önündeki eylemde 209'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 209'uncu gün
İŞGEM Genel Müdürü Narin'den sahte dezenfektan uyarısı
YEREL HABERLER İŞGEM Genel Müdürü Narin'den sahte dezenfektan ...
Diyarbakırlı iş adamı sağlık çalışanlarına 1 ton deterjan hibe etti
YEREL HABERLER Diyarbakırlı iş adamı sağlık çalışanlarına 1 ton ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs ...
Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs seferleri ...
Diyarbakır’da alacak verece meselesi kanlı sonuçlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da alacak verece meselesi kanlı sonuçlandı
Diyarbakır'da 'Pandemi Kurulu' toplandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Pandemi Kurulu' toplandı
Vali Güzeloğlu başkanlığında Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu başkanlığında Pandemi Kurulu ...
Büyükşehir Belediyesi semt pazarlarını denetledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi semt pazarlarını denetledi
(Görüntülü) Diyarbakır'da dışarı çıkanların sayısı azaldı, piknik ve mesire alanları boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da dışarı çıkanların sayısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X