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HDP önündeki eylemde 210'uncu gün

DHA

HDP önündeki eylemde 210'uncu gün


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 210'uncu günde de devam etti. Oğlu Hamza (19) için Hakkari'den gelen Zümrüt Salim, koronavirüs salgınına rağmen oturma eylemini devam ettireceğini belirterek, oğlundan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi. 
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'OĞLUMU ALMADAN GİTMEYECEĞİM'
2015 yılında Kuran kursunda hafızlık okurken dağa kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelerek oturma eylemine katılan Zümrüt Salim, oğlunu alana kadar eylemini sürdüreceğini belirtti. Oğluna da seslenen Salim, "Koronavirüs hastalığı var, ama oğlum için oturmaya devam edeceğim, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğluma sesleniyorum, gel, burada oturmuşuz, hastayım, senin hasretini çekiyorum. Eve dön oğlum, yeter, nereye kadar, eve dön. Senin annen ve baban önemlidir. Bak halan beni aradı, hastadır. Ölmeden önce seni görmek istiyor. Kaç, devletimize sığın, ceza da yok" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-03-30 11:58:51

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