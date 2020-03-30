Abbas Gündüz: “HDP’li Tosun’un vereceği hesap ağır olacak”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un korona virüsten daha tehlikeli olduğunu söyleyerek, “Remziye Tosun’un vereceği hesap ağır olacak” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un provokatif söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyadaki salgın hastalık korona virüs karşısında devletin canla başla çalıştığını vurgulayan Gündüz, “Remziye Tosun, bu ortamda cahil, aciz, kin, nefret, kuduz it gibi Diyarbakır halkına sokaklardan çağrı yaparak devlete karşı halkı kışkırtmaya çalışmıştır. Devletimiz bu salgına karşı Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız doktoruyla, hemşiresiyle polisiyle, askeriyle gece gündüz çalışırken milletine hizmet ederken eline megafon alıp ‘devlet size bakmıyor, devlet sizin ölümünüzü istiyor’ diye sokaklarda anons ettiriyor. Bu millet ve Diyarbakır halkı senin yaptıklarının hesabını soracaktır” diye konuştu.



Şehit yakınları Tosun hakkında suç duyurusunda bulunacak

Remziye Tosun’un yaptığını yanına bırakmayacaklarını aktaran Gündüz, “Allah şahidimiz olsun ki senin yaptığın yanına bırakmayacağız. Bizler şehit ve gazi aileleri olarak senin hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu milletin devletimizin bütün kurumları ilk günden beri canla başla çalışıyorlar. Devletimiz evde kalanlara sosyal vefa çalışma gurubu oluşturdu, evlere kadar hizmet götürüyor. Bunları görmeyip halkı devlete karşı kışkırtmak hainliğini göstermenin bir karşılığı olacak elbette. HDP milletvekili Remziye Tosun seni kınıyoruz. Şehit ve gazi Aileleri olarak yüzüne tükürüyoruz. Devletimizin ve dünyanın böyle amansız bir salgına karşı mücadele içerisinde iken siz hainlik yapmaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizi ve sizi yetiştirenleri bildiği gibi yapsın yazıklar olsun. Ey Remziye Tosun sizde haysiyet, şeref olsa bu devletin size verdiği maaşı almazdınız. Nerede sizde haysiyet, şeref, sizin işiniz gücünüz bölücülük yapmak. Bu ülkenin birlik beraberliğini bozmaya çalışan kim olursa olsun başta biz şehit ve gazi aileleri olmak üzere, 82 milyon aziz Türk milleti olarak her zaman karşısında duracağız. Remziye Tosun, bu yaptığın hadsizliğin hesabını kanunlar nezdinde size soracağız. Değerli vatandaşlarımız sizler bu gibi densiz deli vatan hainlerine itibar etmeyiniz. Devletimizin dışında gelen hiç bir habere inanmayınız. Evde kalın, sağlıklı kalın” şeklinde konuştu.

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