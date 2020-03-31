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Bağlar Belediyesi riskli yapıları yıkmaya devam ediyor

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, çeşitli nedenlerle terk edilmiş, vatandaşlar için risk oluşturan yapılar ile Elazığ'da meydana gelen depremden sonra çatlaklar oluşan ve yıkılma tehlikesi bulunan bir caminin de yer aldığı 15 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi riskli yapıları yıkmaya devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, çeşitli nedenlerle terk edilmiş, vatandaşlar için risk oluşturan yapılar ile Elazığ’da meydana gelen depremden sonra çatlaklar oluşan ve yıkılma tehlikesi bulunan bir caminin de yer aldığı 15 yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Bağlar Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadele ve metruk hale gelen yapıların yıkımına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Son bir yılda 300’e yakın kaçak, metruk ve harabe yapının yıkımını gerçekleştiren Bağlar Belediyesi, son iki haftada 15 yapının yıkımını gerçekleştirdi. Alipınar, 5 Nisan ve Kaynartepe mahallelerinde tespit edilen yapıların yıkımı emniyet güçleri ile koordineli olarak gerçekleştirildi.
Yıkımı gerçekleştirilen yapıların çeşitli nedenlerle terk edilmiş olan ve vatandaşlar için risk oluşturan yapılar olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Korona virüse karşı önlemlerimizi almaya devam ederken diğer çalışmalarımızı da aksatmadan sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız için risk oluşturan 15 yapının yıkımını son iki haftada gerçekleştirdik. Metruk ve harabe yapıların yıkımını sürdüreceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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