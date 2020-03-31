Çermik'te esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde esnafa maske ve eldiven dağıtıldı.

Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Fırat Türkken ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Güden korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki semt pazarlarına maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirdi. Kaymakam Demir ile Başkan Karamehmetoğlu esnafı tek tek dolaşıp, hem maske dağıttı hem de vatandaşlara zorunlu haller dışında evde kalmaları, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymaları ve temizlik konularında tedbirli olmalarını istedi.

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