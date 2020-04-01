Hayırsever kadın vatandaşlara para ve gıda malzemesi dağıttı

Diyarbakır'da kimliği belirsiz bir kadın, kentin farklı noktalarındaki sokaklarda vatandaşlara para ve gıda malzemesi dağıttı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için vatandaşların çoğu evlerine çekilirken, bazı vatandaşlar da çalışmak zorunda oldukları için sokakta bulunmaya devam ediyor. Diyarbakır'da kimliği belirsiz bir kadın, korona virüs salgınına rağmen sokaklarda çalışmak zorunda olan vatandaşlara para ve gıda malzemesi dağıttı. Kentin farklı noktalarında ihtiyaç sahiplerine para ve gıda malzemesi dağıtan kadın, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Yenişehir'de seyyar satıcılık yapan Necdet Adem, cuma günü arabadan bir kadının indiğini ve sokakta bazı vatandaşlara para bazılarına da gıda malzemesi dağıttığını söyledi. Adem, "Kadın arabasından indi, aracının bagajında gıda malzemeleri vardı. Dağıttı, biz de aldık. Kimine para kimine gıda yardımında bulunmuş. Burada bir kapıcıya bin lira nakit para verdi, gördük. Kimine arka sokakta peynir dağıtmış, para dağıtmış. Allah razı olsun. Bu zor günlerde böyle yardımseverlerin çıkması mutlu edici" dedi.

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