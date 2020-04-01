Dicle'de imamlar yaşlıları ziyaret edip gül dağıttı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine imamlar, korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkmayan yaşlıları ziyaret edip kendilerine gül verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbir amaçlı 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar için sokağa çıkma yasağı çıkmıştı. Dicle İlçe Müftülüğüne bağlı olarak görev yapan imamlar, hayata geçen uygulama sonucunda sağlıkları için evlerinde kalan yaşlı vatandaşları ziyaret edip, onlara gül dağıttı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, Dicle Kaymakamlığının öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerine hizmet götürerek maddi manevi destek sağladıklarını söyledi.

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