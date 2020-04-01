Başkan Sözen'den koruculara 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Sözen'den koruculara 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek çağrısı

İHA

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, güvenlik korucularına 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Başkan Sözen'den koruculara 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek çağrısı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, güvenlik korucularına 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına güvenlik korucularının da destek vermesi çağrısında bulundu. Maaşlarının her ne kadar da düşük olsa da devletin yanında olduklarını göstererek ülkenin zor süreçlerden geçerken birer mesaj desteği sunmalarını isteyen Sözen, "Bizler her zaman zor ve zahmetli süreçlerde devletimizin yanında, milletimizin emrinde ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduk. Ülke olarak çok zor süreçlerden geçiyoruz. Biz güvenlik korucuları aldığımız maaşla zar zor ailelerimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi ülkemizin ve devletimizin menfaatini bütün şahsi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz' yardım kampanyasına büyük paralar yatırma imkanımız olmasa da birlik ve beraberliğimizin bir işareti olarak Türkiye'nin üçüncü büyük silahlı gücü olarak her birimiz bu kampanyaya birer mesaj atarak destek olalım. Atacağımız her bir mesaj ülkemizin birliğinde, beraberliğinde ve kardeşliğinde çimento görevi görecek, ülke düşmanlarına verilecek en anlamlı cevap olacaktır. Bu duygularla şuan ülkemizin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevleri başında olan bütün dava arkadaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’daki sağlık çalışanlarına bir destekte Gün Medya’dan
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki sağlık çalışanlarına bir destekte Gün ...
Diyarbakır'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Diyarbakır'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 212’nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 212’nci gününde
Dicle'de imamlar yaşlıları ziyaret edip gül dağıttı
YEREL HABERLER Dicle'de imamlar yaşlıları ziyaret edip gül dağıttı
Dicle Kaymakamlığından korona virüse karşı ödüllü evde kal video yarışması
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamlığından korona virüse karşı ödüllü ...
Fitoterapist Sinan Akbalık’tan korona virüsüne karşı bitkisel tedavi yöntemi
YEREL HABERLER Fitoterapist Sinan Akbalık’tan korona virüsüne karşı ...
Hayırsever kadın vatandaşlara para ve gıda malzemesi dağıttı
YEREL HABERLER Hayırsever kadın vatandaşlara para ve gıda malzemesi ...
İhtiyaç sahibi ailelere ödemeler başlıyor
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi ailelere ödemeler başlıyor
Diyarbakırlı STK’lar yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı STK’lar yardım kampanyası başlattı
Silvan'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Silvan'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Kiralama şirketi, araçlarını korona virüse karşı dezenfekte etti
YEREL HABERLER Kiralama şirketi, araçlarını korona virüse karşı ...
Silvan'da sağanak yağış toprak evleri vurdu
YEREL HABERLER Silvan'da sağanak yağış toprak evleri vurdu
DÜ’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER DÜ’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
DÜ'de el ve yüzey dezenfektan üretimine başlandı
YEREL HABERLER DÜ'de el ve yüzey dezenfektan üretimine başlandı
Bismil’de kent dışından gelenler sağlık kontrolünden geçiriliyor
YEREL HABERLER Bismil’de kent dışından gelenler sağlık kontrolünden ...
Çüngüş'te il dışından gelenler sağlık kontrolünden geçiriliyor
YEREL HABERLER Çüngüş'te il dışından gelenler sağlık kontrolünden ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 211'inci gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 211'inci gün
Çermik'te esnafa maske ve eldiven dağıtıldı
YEREL HABERLER Çermik'te esnafa maske ve eldiven dağıtıldı
Başkan Beyoğlu dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu dezenfekte çalışmalarını yerinde ...
Bağlar Belediyesi riskli yapıları yıkmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi riskli yapıları yıkmaya devam ...
Hayırsever iş adamı 15 ailenin bir aylık kirasını ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamı 15 ailenin bir aylık kirasını ve ...
HDP önündeki eylemde 211'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 211'inci gün
Ceylan Karavil Park AVM'den kiracılarına destek
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM'den kiracılarına destek
Başkan Karamehmetoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına üç maaşla destek
YEREL HABERLER Başkan Karamehmetoğlu’ndan Milli Dayanışma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X