Diyarbakır'da esnaf ve vatandaşlara korona virüs bilgilendirmesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan korona virüse karşı koruma tedbirlerini içeren broşürleri dağıtarak vatandaşların kurallara uymalarını istedi.

Dünya genelinde hızla yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınına karşı çeşitli tedbirler alan ve kent genelinde sürekli dezenfekte çalışmalarını yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri aracılığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan korona virüse karşı koruma tedbirlerini içeren el broşürlerini vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor.

Sur ilçesi Gazi, Melikahmet ve Hz. Süleyman caddelerinde esnafı ziyaret eden zabıta ekipleri, korona virüs tehdidine karşı uymaları gereken kuralları hatırlatırken, alışveriş yapan vatandaşların da sosyal mesafe kurullarına uymalarını istedi. Zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşlara için de 'yeni korona virüs nedir', 'yeni korona virüs nasıl bulaşır', 'yeni korona virüs belirtileri nelerdir', 'korunmak için neler yapılmalıdır', 'belirtileri varsa neler yapılmalıdır’ ile ‘sıkça sorulan sorular’ başlıklarının yer aldığı broşürleri dağıttı.

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