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Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı Diyarbakır’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni evler yarıya kadar su altında kaldı Suya gömülen evler ile içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi

İHA

Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı Diyarbakır’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni evler yarıya kadar su altında kaldı Suya gömülen evler ile içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış evleri su altında bıraktı. Kuvvetli sağanak yağış nedeni yarıya kadar su altında kalan evler ile içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin zemin katındaki evler, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni ile sular altında kaldı. Sağanak yağış nedeni ile çok sayıda ev suya gömülürken evler ile içindeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.
Evi su altında kalan Mehmet Yıldız, hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını ve ağlanacak hallerine güldüklerini söyledi. Yıldız, “Evimiz su altında kaldı. Aniden yağmur bastırdı ve bu hale geldik. Kurtarabildiğimiz eşyaları kurtardık kalan da kullanılamaz hale geldi. Dışarıda kanalizasyonlar tıkandığı için buralar göl oldu, içeriye geldi. Yetkililer bize bir çare bulsun, ağlanacak halimize gülüyoruz, şaşkınız böyle bir şey hiç görmedik" dedi.
Site yöneticisi İbrahim Bozkurt ne yapacaklarına şaşırdığını kaydederek, “8 kapıcı dairesi su altında kaldı, ekipler yetersizmiş, ne bir dalgıç verebiliyorlar. Bundan 10 gün önce aynı problem oldu, sözde gelip açacaktılar açmadılar daha beter oldu ne yapacağımıza şaşırmış durumdayız. Kayapınar Belediyesi 1 kepçe göndermiş o da aşağıda köy evlerini basmasın diye çalışıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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