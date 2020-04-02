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Diyarbakır'da sel sularına kapılan 250 hayvan öldü

DHA

Diyarbakır'da sel sularına kapılan 250 hayvan öldü


Nurettin FİDANCANSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesindeki bağlı Çarıklı Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından derenin taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde su altında kalan 4 çiftlikte 250 hayvan öldü. 
Diyarbakır'da bir haftadır süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca eksini sürdüren yağış nedeniyle Çarıklı Mahallesi'ndeki dere taştı. Sel felaketinin ardından bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, selde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik çalışma yürüttü. Can kaybı ve yaralamanın meydana gelmediği sel felaketinde derenin taşmasıyla mahallede bulunan 4 hayvan çiftliği su altında kaldı. Suyun çekilmesinin ardından yapılan ilk incelemede yüzlerce hayvanın öldüğü tespit edildi.
Sel felaketinin ardından bölgeye gelen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sel suları altında kalan Çarıklı Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Selde zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için devletin tüm imkanlarını seferbekr ettiğini söyledi. 
250 HAYVAN ÖLDÜ
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da teknik ve veteriner ekiplerle yaptıkları ilk incelemede 250 havyanın telef olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. 
Sel felaketinde su altında kalan çiftlikte çalışan Mehdin Taşkın, yüzlerce hayvanın suya kapıldığını ifade ederek, "Su aniden yükseldi. Ancak kaçıp canımızı kurtarabildik. Çiftklikteki büyükbaş hayvanların büyük bir kısmı öldü" dedi.
Çarıklı Mahalle sakinlerinden Ferat Kızılay ise, "Yukarıda Karamusa köyü var. Aşırı yağışlar nedeniyle oradaki gölet patladı ve o su 2 dakika içerisinde mahallemizi su altında bıraktı. Korkunç bir şey yaşadık" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA
2020-04-01 22:52:21

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