Diyarbakır’da mezarlık ziyaretleri yasaklandı

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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığını açıkladı.



Vali Güzeloğlu, resmi Twitter hesabından, mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığını açıkladı. Vali Güzeloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı doğrultusunda, il genelinde özellikle perşembe günleri yoğunlaşan ve sosyal izolasyon ile sosyal mesafe kuralına uymayarak halk sağlığını riske eden mezarlık ziyaretleri yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın evde kalmalarını önemle rica ediyorum.”

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