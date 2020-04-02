HDP önündeki eylemde 213'üncü gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP önündeki eylemde 213'üncü gün

DHA

HDP önündeki eylemde 213'üncü gün


Nurettin FİDANCANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 213'üncü günde de sürdürdü. Kamile Küçükdağ, 2014 yılında kaçırılan oğlu Engin'e (20) seslenerek, "Oğlum, ne olursun gel. Sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum" dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'KEFEN DEĞİL DAMATLIK GİYDİRMEK İSTİYORUM'
Adana'dan gelen ve 2014'te ortaokul son sınıf öğrencisiyken, kaçırılan oğlu Engin için Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Kamile Küçükdağ, "213 gündür buradayız. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum. Oğlum senin sesine, kokuna hasretim. Ne olursun gel, askerimize teslim ol. 13 ailenin çocuğu teslim olmuş. Şu an annesinin, babasının yanında. Ben de o günü görmek istiyorum" diye konuştu.  DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA
2020-04-02 11:57:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213’üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213’üncü gününde
Korona virüs nedeni ile kapalı olan iş yeri soyuldu
YEREL HABERLER Korona virüs nedeni ile kapalı olan iş yeri soyuldu
Başkan Sözen: “En tehlikeli virüs CHP, HDP ve FETÖ’dür”
YEREL HABERLER Başkan Sözen: “En tehlikeli virüs CHP, HDP ve ...
Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü ...
(Görüntülü) Diyarbakır ve Mardin'deki otellerinin kapısını 'sağlık' çalışanlarına açtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır ve Mardin'deki otellerinin ...
Diyarbakır ve Mardin'deki otellerinin kapısını 'sağlık' çalışanlarına açtı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Mardin'deki otellerinin kapısını ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da sel sularına kapılan 250 hayvan öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da sel sularına kapılan 250 ...
Diyarbakır’da mezarlık ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Diyarbakır'da sel sularına kapılan 250 hayvan öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sel sularına kapılan 250 hayvan öldü
Diyarbakır’ı sağanak vurdu, onlarca büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’ı sağanak vurdu, onlarca büyükbaş hayvan ...
Sur’da ahır ve evleri su bastı
YEREL HABERLER Sur’da ahır ve evleri su bastı
DİSKİ, sağanak yağış nedeniyle 21 ekip ve 55 personelle çalışma yaptı
YEREL HABERLER DİSKİ, sağanak yağış nedeniyle 21 ekip ve 55 ...
Diyarbakır´da sağanak, su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır´da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Kızılay'dan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara yardım
YEREL HABERLER Kızılay'dan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ...
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize ...
Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı Diyarbakır’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni evler yarıya kadar su altında kaldı Suya gömülen evler ile içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su ...
Kulp Kaymakamlığı koordinesinde maske üretimine başlandı
YEREL HABERLER Kulp Kaymakamlığı koordinesinde maske üretimine ...
(Görüntülü) Diyarbakır Kızılay'ından sağlık çalışanları ve yaşlılar için seferberlik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır Kızılay'ından sağlık ...
Sağanak yağış nedeni ile yol su altında kaldı
YEREL HABERLER Sağanak yağış nedeni ile yol su altında kaldı
Diyarbakır Kızılay'ından sağlık çalışanları ve yaşlılar için seferberlik
YEREL HABERLER Diyarbakır Kızılay'ından sağlık çalışanları ve ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 212'nci gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 212'nci gün
Başkan Nasıranlı’dan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyaya destek
YEREL HABERLER Başkan Nasıranlı’dan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyaya ...
Diyarbakır'da esnaf ve vatandaşlara korona virüs bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da esnaf ve vatandaşlara korona virüs ...
Diyarbakır'da sular altında kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sular altında kalan araçlar çekici ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X