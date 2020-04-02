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Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi korudu 

DHA

Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi korudu 


Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da polis ekipleri, sosyal yardım desteğinden faydalanmak için PTT şubelerine gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için önlemler aldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak etkilenen Türkiye genelinde 2 milyon aileye 1000 TL ödeme desteği dün itibarıyla PTT aracılığıyla verilmeye başlandı. Koronavirüse karşı uygulanan sosyal mesafe kuralları nedeniyle Diyarbakır'daki PTT şubelerinde önlemler alındı. Ekipler, bazı PTT şubeleri önlerinde bariyerle tedbir alırken bariyer olmayan şube önlerinde sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. 
 
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA
2020-04-02 15:26:23

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