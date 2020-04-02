Diyarbakırspor’dan Korona virüsten hayatını kaybeden Ahmet Karaman için açıklama

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Ali Düşmez’in yardımcılığını yapan Ahmet Karaman’ın yeni tip Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Okmeydanı Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmesi spor camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Diyarbakırspor, yaptığı açıklamada vefat nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Başkan Ekrem Karakoç tarafından yapılan açıklamada, “Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun Genel Başkan Yardımcısı, uzun zaman amatör spora büyük hizmetleri olmuş Ahmet Karaman’ın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Merhum Ahmet Karaman’a Allah’tan rahmet başta ailesi ve tüm amatör spor camiamız olmak üzere sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dileğimiz ülkemiz için beka meselesi haline gelen bu salgının bir an önce son bulmasıdır. Bu doğrultuda tüm vatandaşlarımızı, devletimizin aldığı tedbirlere riayet etmeye davet ediyoruz” dedi.

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