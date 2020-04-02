Kulp'ta kapatılan iş yeri çalışanlarına nakdi destek yardımı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kapanan kahvehane, internet kafe, kafeterya ve çay evlerinde çalışan kişilere nakdi yardım yapıldı.

Kulp'ta ticari faaliyet yürüten kahvehane, internet kafe, kafeterya ve çay evlerinin korona virüsle mücadele kapsamında kapanması nedeniyle işsiz kalan çalışanlara Kulp Kaymakamlığı tarafından nakdi yardım yapıldı. Konu ile ilgili konuşan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, "Korona virüsle mücadele kapsamında kapanan Kahvehane, kıraathane, internet kafe, kafeterya ve çay evleri çalışanlarına 500 bin lira nakdi destek sağladık. Bu kapsamda tespit edilen 117 vatandaşımıza nakdi desteğimizi verip, personellerimizin inceleme çalışmalarından tespit edilecek vatandaşlarımıza desteğimiz devam edecektir" dedi.

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