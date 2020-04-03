Silvan'da sağlık çalışanları için maske üretiliyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler tarafından sağlık personelleri için maske üretimine başladı.

Silvan Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler tarafından sağlık çalışanları ile kamu kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Halk Eğitim Merkezinde hammadenin temin edilmesinin ardından günde 600 maske üretimine başlandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Güzel, küresel bir tehdit oluşturan korona virüse karşı kurum olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Güzel, kaymakamlığın izni ve katkılarıyla ilçede sağlık çalışanları ile kamu kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için maske ürettiklerini ifade etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gönüllü 15 usta öğreticinin katkılarıyla bu üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Güzel, çalışmalarının başta sağlık personeli ve kamu kurumlarının ihtiyacını karşılanıncaya kadar devam edeceğini dile getirdi.

Usta öğreticilerden Vasfiye Tanış, başta sağlık personeli olmak üzere kamu kurumlarında görev yapan personeller için ellerinde gelen çabayı göstererek maske ürettiklerini söyledi. Gönüllü usta öğreticiler ile birlikte günde 600 maske ürettiklerini aktaran Tanış, bundan da mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

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