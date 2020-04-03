Güneydoğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulunarak, muhtemel ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar Diyarbakır’ın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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