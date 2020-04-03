Silvan'da sağanak yağış caddeleri göle çevirdi

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü.

Silvan'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü yağış sonrası bazı evler ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Araçlar yolda kalırken, vatandaşlar iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.