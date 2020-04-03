Arazide bulduğu cisim, elinde patlayan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yerde bulup oynadığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Olay geçtiğimiz gün Lice’ye bağlı Serince Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hayvan otlatan 12 yaşındaki Yusuf Yıldırak, yerde bulduğu cisimle oynamaya başladı. Cismin patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.