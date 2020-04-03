DEDAŞ’tan elektrik faturalarının okunmasına ilişkin açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DEDAŞ’tan elektrik faturalarının okunmasına ilişkin açıklama

İHA

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, sayaç okumalarına ilişkin olarak hem çalışanların hem de vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik olarak saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunu sağlayacak 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' uygulamasına geçileceğini açıkladı. Düzenlemenin karantinaya alınan ve idari kararla sayaç okumalarının durdurulduğu yerlerde geçerli olunacağı kaydedildi.

DEDAŞ’tan elektrik faturalarının okunmasına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, sayaç okumalarına ilişkin olarak hem çalışanların hem de vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik olarak saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunu sağlayacak ‘Kıyasen Fatura Düzenlemesi’ uygulamasına geçileceğini açıkladı. Düzenlemenin karantinaya alınan ve idari kararla sayaç okumalarının durdurulduğu yerlerde geçerli olunacağı kaydedildi.
DEDAŞ tarafından sayaç okumalarına ilişkin olarak hem çalışanların hem de vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik olarak saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunu sağlayacak ‘Kıyasen Fatura Düzenlemesi’ uygulamasına geçileceği belirtildi. Açıklamada, "Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin 3 ay süreyle uygulanacak ve vatandaşlarımızın sağlığı için hayata geçirilecek kıyasen fatura düzenlemesiyle sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacaktır. Düzenleme gereği uygulanacak yöntem, mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden, tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması halinde ise emsal tüketim veya tüketici beyanına göre kıyasen yapılacak faturalandırma şeklinde olacaktır. Sayacın okuma işlemi yapıldığı tarihte gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltme, mahsuplaşma işlemi yapılacak olup mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacaktır. Mahsuplaşmaya yönelik olarak tüketici itirazları kurumumuz tarafından titizlikle değerlendirilecek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek olup dağıtım şirketlerinden kaynaklanacak yanlış bir uygulama durumunda ise söz konusu şirketler hakkında vakit kaybetmeden soruşturma başlatılacak ve mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır. Öte yandan, EPDK tarafından da takip edilecek olan fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgilere vatandaşlarımız ilgili şirketlerin ve DEDAŞ’ın internet sitesinden ya da edevlet üzerinden ulaşabilecektir. Bununla birlikte, genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları da ertelenecektir. Ayrıca yine bu süreçte birçok iş ve işlemlerin mobil iletişim araçlarıyla yapılabilmesine imkan oluşturmak adına tüketicilerin mobil iletişim bilgilerinin ilgili dağıtım ve tedarik şirketlerine iletmesi önem arz etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DTSO: “Akbank kriz döneminde fırsatçılık yapıyor”
YEREL HABERLER DTSO: “Akbank kriz döneminde fırsatçılık yapıyor”
Silvan'da güvenlik güçleri yardımları dağıtmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Silvan'da güvenlik güçleri yardımları dağıtmaya devam ...
DÜ’de senato toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı
YEREL HABERLER DÜ’de senato toplantısı video konferans yöntemiyle ...
DÜ Rektörü Gül'den Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek
YEREL HABERLER DÜ Rektörü Gül'den Biz Bize Yeteriz kampanyasına ...
Tartıştığı kişiyi başından vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi başından vurdu
Arazide bulduğu cisim, elinde patlayan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arazide bulduğu cisim, elinde patlayan çocuk hayatını ...
Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi
YEREL HABERLER Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi
Silvan'da sağanak yağış caddeleri göle çevirdi
YEREL HABERLER Silvan'da sağanak yağış caddeleri göle çevirdi
Güneydoğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı
Dicle HEM maskeden sonra siper ve bone de üretmeye başladı
YEREL HABERLER Dicle HEM maskeden sonra siper ve bone de üretmeye ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 214'üncü gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 214'üncü gün
HDP önündeki eylemde 214'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 214'üncü gün
Silvan'da sağlık çalışanları için maske üretiliyor
YEREL HABERLER Silvan'da sağlık çalışanları için maske üretiliyor
'Çocuğun olmaz' denildi, 11 yıl sonra mutlu haberi aldı
YEREL HABERLER 'Çocuğun olmaz' denildi, 11 yıl sonra mutlu haberi ...
Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 214’üncü gününde Acılı baba, evladının görüntülerini izlerken elleri titredi
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 214’üncü ...
Güvenlik firmasından 310 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Güvenlik firmasından 310 aileye gıda yardımı
Diyarbakırlı kırtasiyeci, korona virüs nedeni ile siparişleri evlere teslim ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kırtasiyeci, korona virüs nedeni ile ...
Gençlik merkezlerinde yüz koruyucu siper üretiliyor
YEREL HABERLER Gençlik merkezlerinde yüz koruyucu siper üretiliyor
Kaymakam Beşikci’den korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci’den korona virüs denetimi
(Görüntülü) Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi korudu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında ...
Kulp'ta kapatılan iş yeri çalışanlarına nakdi destek yardımı
YEREL HABERLER Kulp'ta kapatılan iş yeri çalışanlarına nakdi destek ...
Kulp’ta dar gelirli ailelere 3 milyon 560 bin liralık destek
YEREL HABERLER Kulp’ta dar gelirli ailelere 3 milyon 560 bin liralık ...
Sele kapılan hayvanları Bağlar Belediyesi kurtardı
YEREL HABERLER Sele kapılan hayvanları Bağlar Belediyesi kurtardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X