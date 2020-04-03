DTSO: “Akbank kriz döneminde fırsatçılık yapıyor”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), korona virüs salgınıyla yaşanan süreçten olumsuz etkilenen iş dünyasının, ihtiyaç duyduğu finansmana erişmekte güçlük çektiği bu kriz döneminde durumdan yararlanan Akbank’ın fırsatçılık yaptığını iddia etti.

DTSO’dan yapılan açıklamada, korona virüs salgınından sonra yaşanan sosyal ve ekonomik sorunları minimize etmek amacıyla kamu ve özel bankalar tarafından uygulamaya başlanan krediborç erteleme desteklerinin iş camiası tarafından büyük bir sevinçle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, “Ancak odamıza kayıtlı birçok firmanın bankacılık sektöründe karşılaştıkları sorunları çözmek için Akbank’a yapmış oldukları ısrarlı talepler olumlu karşılanmamaktadır. Birçok firmanın ısrarlarına rağmen krediborç erteleme ve yeni kredi kullanma talepleri olumlu karşılanmamıştır. Akbank daha önce yaşanan kriz dönemlerinde de kredi kullanmış müşterilerini kredilerini kapatma konusunda baskı yapmıştı. Akbank krediborç erteleme ve yeni kredi açma konusunda gerekli kolaylıkları sağlamadıkları gibi, şirketleri grup statüsüne sokarak bir başka şirketle bağlantılı oldukları gerekçesiyle riskli şirket statüsüne almaktadırlar. Bu ve benzer şikayetlerin odamıza sıklıkla iletilmesi üzerine, odamız tarafından yapılan incelemelerde benzer şekilde onlarca başvurunun Akbank tarafından reddedildiği görülmüştür. Söz konusu bu durumu Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ilettik ve yakın takipçisi olacağız” denildi.

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