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Başkan Beyoğlu semt pazarlarında maske ve eldiven dağıttı

İHA

Başkan Beyoğlu semt pazarlarında maske ve eldiven dağıttı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, semt pazarlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara eldiven ile maske dağıttı. Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında zorunlu kılınan 3 metre mesafe kuralına uyulmasını isteyen Beyoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın ilan ettiği bu kurallar hepimizin sağlığı içindir. Lütfen bunlara titizlikle riayet edelim" uyarısında bulundu.
Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri ile vatandaşların günlük alışveriş ihtiyacını karşıladığı semt pazarlarında yönelik denetimleri sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda semt pazarlarını denetimine çıktı. Pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Beyoğlu, maske ve eldiven dağıtarak İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 3 metre kuralına uyulması için uyarılarda bulundu.

"Tüm imkanlarımızla milletimizin hizmetindeyiz"
Alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığını korumaya yönelik olduğunun altını çizen Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın genel anlamda tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Bu durum bizi mutlu ediyor. Ancak çok daha titiz ve tedbirli olmalıyız. Bu bir ulusal sorun ve milli bir mücadeledir. Kendimiz ve sevdiklerimiz için, insanlarımızın sağlığı için hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edelim. Virüs, uygulayacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evde kal Bağlar, evde kal Diyarbakır, evde kal Türkiye diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan komutasında tüm kurumlar ve imkanlarla milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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