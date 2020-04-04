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Semt pazarlarında kontroller artırıldı, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı yetersiz

DHA

Semt pazarlarında kontroller artırıldı, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı yetersiz


Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüse yönelik yeni alınan önlemler arasında bulunan pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında maske kullanılacağı kararının ardından, semt pazarları giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Toplu taşıma araçlarında ise bazı kişilerin maske kullanmadıkları görüldü.
Koronavirüsle mücadelede kapsamında dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan yeni önlemler arasında bulunan pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında maske kullanma kararına, Diyarbakır´da büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. Semt pazarlarının giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlandığı Diyarbakır'da, sosyal mesafelere kurallarına uyulması için de önlemler sürüyor. Zabıta ekipleri, sürekli olarak anonslarla pazarcı esnafını ve vatandaşları maske takma konusunda uyardı. Pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtımı yapan belediye ekipleri, maskesiz ve eldivensiz satış yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı yönünde uyarılarda bulundu.
Pazarcı esnafından Süleyman Orhan, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, müşterilerle maskesiz ve eldivensiz temas kurmadıklarını söyledi. Orhan "Bu yeni uygulamadan çok memnunum. Keşke daha önce böyle bir tedbir alsaydık. Maskesiz eldivensiz kesinlikle müşterilerle temas kurulmaması gerekiyor" dedi.
Pazara alışveriş için gelen Süheyla Bayka ise, alınan kararların zamanında ve doğru olduğunu söyledi. Bayka, "Sağlık bakanlığının aldığı tüm kararlar zamanında ve doğru oluyor. Yani peyderpey insanlar sıkılmadan üzülmeden bu işi doğru bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Ben öyle düşünüyorum" diye konuştu.
Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna rağmen Diyarbakır'da bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.  DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA
2020-04-04 16:07:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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