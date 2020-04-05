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Çermik Kaymakamı Demir uygulama noktalarını denetledi

İHA

Çermik Kaymakamı Demir uygulama noktalarını denetledi

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, ÇermikSiverek karayolundaki yol kontrol ve uygulama noktasında denetimlerde bulundu.
Çermik Kaymakamı Demir, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe girişlerinde oluşturulan yol kontrol ve uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Burada konuşan Kaymakam Demir, bu günlerde tek gündemlerinin korona virüs ile mücadele olduğunu söyledi. Kaymakam Demir, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimiz her türlü tedbiri almış durumda. Bizlerin temel görevi de sahada bu tedbirleri ve kuralları uygulamak, uygulamaları denetlemek ve salgının yayılmasını engellemek. Bizler kararlıyız ve inanıyoruz ki tedbirlere tam olarak uyulursa bu süreç daha çabuk ve daha az kayıpla atlatılacak. Söz konusu sağlık ve ciddi bir pandemi ile karşı karşıyayız. Bütün daha bilinçli ve daha dikkatli olmak zorundayız. Kimsenin bir başkasının hayatını riske sokmaya hakkı yok” diye konuştu.

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