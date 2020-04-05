Ergani'de 1 mezra karantinaya alındı

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ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesindeki Taştepe mezrası, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Ergani Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Bozyer Mahallesi'ne bağlı Taştepe mezrasının karantinaya alındığı belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatılan mezrada, İkinci bir emre kadar istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Mücahit YOLCU

2020-04-05 12:16:41



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