Diyarbakırlılar, güneşli havada önlemleri unuttu



Mücahit YOLCUMehmet Mücahit CEYLANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da koronavirüs salgınına karşı yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen, vatandaşlar dışarı akın etti. Cadde ve sokaklara çıkanların çoğunluğu maske takmayıp, sosyal mesafeye uymadı.

İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararlarla koronavirüs tedbirleri en üst seviyede uygulanmaya çalışılan Diyarbakır'da, ev ve iş yerlerinin önüne oturulması yasaklandı, tarihi Ongözlü Köprü ile mekanlar ziyarete kapatıldı.

Ancak kentte güneşli havayı görenler cadde ve sokaklara akın etti. Çarşı ve pazarlarda dolaşan vatandaşların çoğunluğu uyarılara rağmen maske takmadı. Sosyal mesafe kuralına da uymadı.

DIŞARI ÇIKANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Dışarıda gezenlere tepki gösteren Halis Saraçoğlu adlı vatandaş önlem alınmasını istedi. Kendinin ihtiyaçlarını için dışarı çıktığını söyleyen Saraçoğlu, "Türkiye geneli en az 3 hafta bizi dışarı çıkarmasınlar. Eğer biz bu hastalığı yenmek istiyorsak, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir süre içerde kalalım. Hava güzel olduğu zaman dışarı çıkıyoruz, ciddiye almıyoruz. Atalarımızın bir sözü var ateş düştüğü yeri yakar. Şimdi benim ailemde biri gittiği zaman ben önemseyeceğim. Şimdi dikkate almıyoruz. Büyüklerimizden ricam bizi bir süre içeri alsınlar. Bu şekilde olmaz. 'Hava güneşli efendim, 30 derece virüs gidiyor.' Hayır, bilim insanları diyor '2030 derecede kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bunu kim çıkartıyor' diyorlar. Yani demek istediğimiz dışarıda olduğumuz sürece bu hastalığı atlatacağımızı da zannetmiyorum. Gençler mesela yaşlılarımızla büyüklerimizle alay ediyorlar. Geçen gün ben gördüm. Bir tane yaşlı geçiyordu. Gençler arkadan ona diyordu 'korona korona.' Bak onları da dışarı bırakmadılar. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

ARAÇ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINA SIKI DENETİM

Ulaşım kısıtlaması bulunan Diyarbakır'da, giriş -çıkışlarda kontroller en üst seviyede yapılıyor. Jandarma ve polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında 24 saat denetim yapıyor. Durdurulan araçlarda bulunanların ateşlerini ölçen ekipler, seyahat izni olmayanları geri gönderirke, sosyal mesafe kuralına uymayanlara para cezası uyguluyor. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU, Mehmet Mücahit CEYLAN, Selim KAYA

2020-04-06 09:55:01



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