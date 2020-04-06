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Silvan’da 2 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Silvan’da 2 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Silvan'da ikamet eten 68 yaşındaki S.T. ile 80 yaşındaki Y.T., yüksek ateş ve karın ağrısı şikayeti ile Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki hasta da izole edildikten sonra Diyarbakır'a sevk edildi. Burada tedavilerine başlanan iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 80 yaşındaki Y.T.'nin Irak'tan gelen oğlu A.T.'nin de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilirken, 68 yaşındaki S.T.'nin aile bireyleri karantinaya alındı.
Cenazeler Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Gaza Tope Mezarlığında toprağa verildi.
Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Uslu, korona virüs testleri pozitif çıkan iki kişinin Diyarbakır'a sevk edildiğini söyledi. Kaymakam Uslu, "Tedavileri devam eden iki Silvanlı hemşehrilerimizin maalesef hayatını kaybettiği haberini aldık. Haberi üzüntü ile karşıladık. Vatandaşlarımız Silvan'da defnedildi. Vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde kalıp sokağa çıkmamalarıdır. Evde kal Silvan diyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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